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Королевский завтрак. Готовим спаржу с креветками и яичницу-глазунью

20 июня 2023 11:20
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим роскошный завтрак со спаржей и креветками. В первую очередь нам надо разогреть воду для бланшировки спаржи, обжарим креветки, включим воду, немного зачистим спаржу. Нижняя часть у корня жестковата, нам нужно очистить от кожуры и обрезать самую жесткую часть.

Королевский завтрак. Готовим спаржу с креветками и яичницу-глазунью-1

В уже горячую воду добавим немного соли. Вода закипела, отправим спаржу бланшироваться буквально на 3 минуты. Очистим пару тигровых креветок. Они у нас сырые, мы их поджарим. Креветка очищена, нам осталось удалить кишечник. Обжариваем на смеси растительного и сливочного масла. Они будут великолепны. Сюда же отправляем спаржу, креветки. Им нужно несколько минут, снимаем с огня.

Королевский завтрак. Готовим спаржу с креветками и яичницу-глазунью-4

Сейчас мы сделаем глазунью из яиц Ивенецкой птицефабрики. Яйцо «Вясковае» не содержит ГМО и антибиотиков. Яйца я люблю обжаривать на сковороде с антипригарным покрытием без масла.

Королевский завтрак. Готовим спаржу с креветками и яичницу-глазунью-7

Начать свой день лучше всего со стакана воды с лимоном. Я предпочитаю минеральную воду «Вечелье» из артезианской скважины. Кристальная чистота вкуса, наполненная красотой и здоровьем.

Королевский завтрак. Готовим спаржу с креветками и яичницу-глазунью-10

Яйца готовы, сервируем на тарелку. Рядом выкладываем уже готовую спаржу и креветки. Немного присыпем солью, сухой петрушкой. Подаем все со свежим теплым хлебом. Наш завтрак готов, приятного аппетита!

*На правах рекламы. 

# Реклама # Рецепты # Лена Климук # Фотофакт

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