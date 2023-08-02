Как приготовить бисквит с малиной? Раскрываем секреты вкусного теста

Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим бисквит с малиной. Нам понадобится три куриных яйца, стакан сахара, стакан муки, малина, сливочное масло и немного соли. Первым делом разбиваем три яйца с сахаром и взбиваем.
Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим бисквит с малиной. Нам понадобится три куриных яйца, стакан сахара, стакан муки, малина, сливочное масло и немного соли. Первым делом разбиваем три яйца с сахаром и взбиваем.
Отправляем сахар к яйцам, но чуть-чуть оставим, буквально столовую ложку. А теперь взбиваем до устойчивой пены. Буквально пару минут – и засыпаем муку. Продолжаем взбивать. В процессе перемешивания добавим щепотку соли.
Силиконовую форму смажем небольшим количеством сливочного масла. Также дно формы мы присыпем сахаром. В процессе приготовления сахар со сливочным маслом образуют карамельную корочку.
Выкладываем малину. И теперь заливаем все тесто. Отправляем бисквит в духовку.
Начать свой день лучше всего со стакана чистой воды. Я предпочитаю минеральную артезианскую воду «Марыля». Чистота и сила природы в каждом доме.
Достаем малиновый бисквит из духовки. Сейчас украсим небольшим количеством свежей малины. Присыпаем сахарной пудрой. И украсим свежей мятой. Наш завтрак готов. А пока сезон свежих ягод, обязательно радуйте себя такими десертами.
*На правах рекламы.