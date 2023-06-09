Интересное сочетание для завтрака. Готовим бутерброд с вяленым томатом, сыром и сосисками

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим очень необычное сочетание для завтрака. Нам понадобится хлеб для тоста, сосиски, сыр моцарелла, вяленые томаты, черный перец и соль.

Перекладываем хлеб на противень с пергаментом. На крупную терку натираем сосиски и моцареллу. Нарезаем вяленые томаты. Перекладываем в емкость нарезанные томаты, добавим немного соли и черного перца. Все перемешиваем, перекладываем на хлеб. Отправляем бутерброды в духовку.

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