Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим необычную гречку с яйцом пашот и вялеными томатами. Первым делом прогреем гречку на сковородке и зальем ее водой. Прогревать крупу мы будем на смеси растительного и сливочного масла. Отправляем гречневую крупу, немного обжарим, добавим сливочное масло. Чтобы процесс готовки гречки у нас не останавливался, мы заливаем это горячей водой.

Пока гречка будет готовиться мы подготовим остальные ингредиенты. Вяленые томаты, петрушка и пармезан. Мелким кубиком рубим вяленые томаты, мелко рубим петрушку, натрем небольшой кусочек пармезана.

В этом рецепте использую яйца «Вясковыя» Ивенецкой птицефабрики. Обратите внимание на прекрасный цвет желтка. А все потому, что птицы на свободном выгуле.

Начать свой день лучше всего со стакана воды с лимоном. Я предпочитаю минеральную воду «Вечелье» из артезианской скважины. Кристальная чистота вкуса, наполненная красотой и здоровьем.

У воды началось мелкое кипение, мы добавим немного соли, теперь возьмем ложку-шумовку, аккуратно перельем яйцо на нее. Яйцо с основным плотным желтком осталось у нас в миске, из него будет делаться яйцо пашот. А остальной белок у нас сливается через ложку-шумовку, он нам не понадобится.