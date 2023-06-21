Гречка с яйцом пашот и вялеными томатами. Рецепт вкусного домашнего завтрака
Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим необычную гречку с яйцом пашот и вялеными томатами. Первым делом прогреем гречку на сковородке и зальем ее водой. Прогревать крупу мы будем на смеси растительного и сливочного масла. Отправляем гречневую крупу, немного обжарим, добавим сливочное масло. Чтобы процесс готовки гречки у нас не останавливался, мы заливаем это горячей водой.
Пока гречка будет готовиться мы подготовим остальные ингредиенты. Вяленые томаты, петрушка и пармезан. Мелким кубиком рубим вяленые томаты, мелко рубим петрушку, натрем небольшой кусочек пармезана.
В этом рецепте использую яйца «Вясковыя» Ивенецкой птицефабрики. Обратите внимание на прекрасный цвет желтка. А все потому, что птицы на свободном выгуле.
Начать свой день лучше всего со стакана воды с лимоном. Я предпочитаю минеральную воду «Вечелье» из артезианской скважины. Кристальная чистота вкуса, наполненная красотой и здоровьем.
У воды началось мелкое кипение, мы добавим немного соли, теперь возьмем ложку-шумовку, аккуратно перельем яйцо на нее. Яйцо с основным плотным желтком осталось у нас в миске, из него будет делаться яйцо пашот. А остальной белок у нас сливается через ложку-шумовку, он нам не понадобится.
Отправляем в гречку пармезан, вяленые томаты и петрушку. Яйцо пашот готово, перекладываем в отдельную форму, перемешиваем гречку с пармезаном и вялеными томатами, чтобы сыр распустился. Выкладываем гречку в сервировочную тарелку, наверх выкладываем яйцо пашот, натрем еще немного пармезана поверху. Наш завтрак готов, приятного аппетита.
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