Готовим жареную фасоль со свининой. Пошаговый рецепт

Вадим Парханович, шеф-повар ресторана:

Сегодня мы приготовим жареную фасоль со свининой. Для этого нам понадобится: зеленая фасоль, филе свинины, подсолнечное масло, репчатый лук, чеснок, зелень, соль и черный перец.