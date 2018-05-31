Готовим жареную фасоль со свининой. Пошаговый рецепт

Вадим Парханович, шеф-повар ресторана:
Сегодня мы приготовим жареную фасоль со свининой. Для этого нам понадобится: зеленая фасоль, филе свинины, подсолнечное масло, репчатый лук, чеснок, зелень, соль и черный перец.
Вадим Парханович, шеф-повар ресторана:
Сегодня мы приготовим жареную фасоль со свининой. Для этого нам понадобится: зеленая фасоль, филе свинины, подсолнечное масло, репчатый лук, чеснок, зелень, соль и черный перец.
Как приготовить жареную фасоль со свининой?
Узнаете, посмотрев видеоматериал.