Прямой эфир

Готовим жареную фасоль со свининой. Пошаговый рецепт

31 мая 2018 09:36
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Вадим Парханович, шеф-повар ресторана:
Сегодня мы приготовим жареную фасоль со свининой. Для этого нам понадобится: зеленая фасоль, филе свинины, подсолнечное масло, репчатый лук, чеснок, зелень, соль и черный перец.

Готовим жареную фасоль со свининой. Пошаговый рецепт -1

Как приготовить жареную фасоль со свининой?

Узнаете, посмотрев видеоматериал.  

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