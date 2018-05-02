Прямой эфир

Готовим сытный мужской завтрак. Пошаговый рецепт от шеф-повара

02 мая 2018 07:30
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Вадим Парханович, шеф-повар ресторана:
Сегодня мы приготовим очень сытный мужской завтрак. Для этого нам понадобится: грудинка, сыр, зелень, яйца и лук с грибами.

Готовим сытный мужской завтрак. Пошаговый рецепт от шеф-повара-1

Шаг 1:  Нарезаем грибы и лук. Обжариваем лук с грибами.

Готовим сытный мужской завтрак. Пошаговый рецепт от шеф-повара-4

Шаг 2: Пока лук с грибами жарится, мы нарезаем грудинку. И добавляем в сковородку. В этом блюде очень много белка.

Готовим сытный мужской завтрак. Пошаговый рецепт от шеф-повара-7

Шаг 3: Когда наша зажарка готова, дадим ей немного остыть. А сейчас смешаем сыр с яйцом и зеленью. И добавляем нашу зажарку.

Готовим сытный мужской завтрак. Пошаговый рецепт от шеф-повара-10

Шаг 4: Теперь мы зажарку заворачиваем в лаваш.

Готовим сытный мужской завтрак. Пошаговый рецепт от шеф-повара-13

Готовим сытный мужской завтрак. Пошаговый рецепт от шеф-повара-15

Шаг 5: Разогреваем сковородку, добавляем подсолнечное масло. Обжариваем лаваши.

Готовим сытный мужской завтрак. Пошаговый рецепт от шеф-повара-18

# Рецепты # Рецепты # Вадим Парханович # Фотофакт # Еда

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