Готовим свинину, запеченную с лисичками. Пошаговый рецепт

Валерия Борисевич, СТВ:

Грибной сезон в самом разгаре: более 1 000 белорусов выбрались в лес на тихую охоту. Мы заручились поддержкой специалистов и разузнали, как правильно готовить белорусские грибы, чтобы было и вкусно, и полезно.

В этом году леса Синеокой порадовали обилием лисичек и благородных белых боровиков, что как нельзя лучше отразилось на аппетитах минчан и гостей столицы. Некоторые городские рестораны воспользовались моментом и внесли блюда из грибов в сезонное меню. Андрей Жичко, шеф-повар:

Нужно варить 20 минут, потом этот бульон нужно слить, залить свежую воду, довести до кипения и прокипятить 5 минут, грибы, в принципе, готовы.

Чтобы свинина не разлеталась во все стороны, можно взять пищевую пленку в несколько слоев.

Если не раскалить масло, то лук будет иметь сыроватый вкус, такой не очень приятный. Боровики лучше жарить в сливочном масле, чтобы их было достаточно много и не прилипали в сковороде. Для любителей готовить дома есть решение! Андрей Жичко:

Мы будем готовить свинину, запеченную с лисичками и соусом «Берблю». Для этого нам понадобятся: 150 г свинины, 50 г лисичек, 20 г лука, 30 г сыра, 40 г сыра Дор Блю и 50 г сливок.

Свинину отбиваем достаточно тонко, чтобы легко было ее завернуть и она будет более нежная. Свинину нужно посолить, поперчить и пока она постоит немного, мы пожарим лук вместе с лисичками.

Перекладываем грибы на свинину. Завернем свинину так, чтобы грибы оказались внутри.

Теперь можно закидывать ее в пароконвектомат на 15 мин при температуре 180 градусов.

Пока у нас готовится свинина, мы можем приготовить соус для нее. Для соуса нам понадобится немного воды, чтобы растопить там сыр. Сыр можно раскрошить, чтобы он быстрее растаял и добавляем сливки.

Добавим немного зелени. Вот такая у нас свинина с лисичками получилась.