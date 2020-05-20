Готовим картофельный салат с быстро засоленными огурцами

Ингредиенты: картофель, красный лук, мясной бульон, уксус, соль, перец, сахар, зеленый лук, листья базилика и бекон.
Ингредиенты: картофель, красный лук, мясной бульон, уксус, соль, перец, сахар, зеленый лук, листья базилика и бекон.
Как быстро засолить огурцы?
Берем 5 огурчиков и каждый разрезаем на 6 долек.
Мелко крошим 4 зубчика чеснока и пучок укропа.
Кладем огурцы в пакет.
Добавляем 1 ст. л. крупной соли.
Сюда же отправляем чеснок, укроп и 1 ст. л. холодной воды.
Оставляем воздух в пакете и завязываем его.
Оставляем огурцы на верхней полке холодильника, периодически переворачивая пакет.
Достаточно пару часов, чтобы огурцы просолились.
Готовим салат.
Варим предварительно говяжий бульон.
Отвариваем картофель в мундире.
Нарезаем бекон и отправляем его на сухую сковороду.
Добавляем к бекону немного сахара.
В теплый бульон добавляем перец, чуть-чуть сахара и 2 ст. л. оливкового масла на 1 литр бульона.
Картофель сварился. Очищаем его и нарезаем кружочками. Отправляем их в бульон на 5 минут.
К картофелю в бульоне добавляем яблочный уксус – 3 ст. л. И еще минут 5 маринуем картофель. Нарезаем мелко лук и также маринуем с картофелем.
Дно тарелки застилаем листьями базилика. Сверху выкладываем бекон.
На бекон отправляем промаринованные картофель с луком.
Сверху выкладываем наши соленые огурчики.
Украшаем готовое блюдо зеленью. Приятного аппетита!