Готовим картофельный салат с быстро засоленными огурцами

Ингредиенты: картофель, красный лук, мясной бульон, уксус, соль, перец, сахар, зеленый лук, листья базилика и бекон.

Как быстро засолить огурцы?

Берем 5 огурчиков и каждый разрезаем на 6 долек.

Мелко крошим 4 зубчика чеснока и пучок укропа. Кладем огурцы в пакет.

Добавляем 1 ст. л. крупной соли. Сюда же отправляем чеснок, укроп и 1 ст. л. холодной воды. Оставляем воздух в пакете и завязываем его.

Оставляем огурцы на верхней полке холодильника, периодически переворачивая пакет. Достаточно пару часов, чтобы огурцы просолились. Готовим салат. Варим предварительно говяжий бульон.

Отвариваем картофель в мундире.

Нарезаем бекон и отправляем его на сухую сковороду.

Добавляем к бекону немного сахара.

В теплый бульон добавляем перец, чуть-чуть сахара и 2 ст. л. оливкового масла на 1 литр бульона. Картофель сварился. Очищаем его и нарезаем кружочками. Отправляем их в бульон на 5 минут.

К картофелю в бульоне добавляем яблочный уксус – 3 ст. л. И еще минут 5 маринуем картофель. Нарезаем мелко лук и также маринуем с картофелем.

Дно тарелки застилаем листьями базилика. Сверху выкладываем бекон.

На бекон отправляем промаринованные картофель с луком. Сверху выкладываем наши соленые огурчики.