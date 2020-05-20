Прямой эфир

Готовим картофельный салат с быстро засоленными огурцами

20 мая 2020 07:52
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Ингредиенты: картофель, красный лук, мясной бульон, уксус, соль, перец, сахар, зеленый лук, листья базилика и бекон.

Готовим картофельный салат с быстро засоленными огурцами-1

Готовим картофельный салат с быстро засоленными огурцами-3

Как быстро засолить огурцы?

Готовим картофельный салат с быстро засоленными огурцами-6

Берем 5 огурчиков и каждый разрезаем на 6 долек.

Готовим картофельный салат с быстро засоленными огурцами-9

Мелко крошим 4 зубчика чеснока и пучок укропа.

Кладем огурцы в пакет.

Готовим картофельный салат с быстро засоленными огурцами-12

Добавляем 1 ст. л. крупной соли.

Сюда же отправляем чеснок, укроп и 1 ст. л. холодной воды.

Оставляем воздух в пакете и завязываем его.

Готовим картофельный салат с быстро засоленными огурцами-15

Оставляем огурцы на верхней полке холодильника, периодически переворачивая пакет.

Достаточно пару часов, чтобы огурцы просолились.

Готовим салат.

Варим предварительно говяжий бульон.

Готовим картофельный салат с быстро засоленными огурцами-18

Отвариваем картофель в мундире.

Готовим картофельный салат с быстро засоленными огурцами-21

Нарезаем бекон и отправляем его на сухую сковороду.

Готовим картофельный салат с быстро засоленными огурцами-24

Добавляем к бекону немного сахара.

Готовим картофельный салат с быстро засоленными огурцами-27

В теплый бульон добавляем перец, чуть-чуть сахара и 2 ст. л. оливкового масла на 1 литр бульона.

Картофель сварился. Очищаем его и нарезаем кружочками. Отправляем их в бульон на 5 минут.

Готовим картофельный салат с быстро засоленными огурцами-30

Готовим картофельный салат с быстро засоленными огурцами-32

К картофелю в бульоне добавляем яблочный уксус – 3 ст. л. И еще минут 5 маринуем картофель. Нарезаем мелко лук и также маринуем с картофелем.

Готовим картофельный салат с быстро засоленными огурцами-35

Дно тарелки застилаем листьями базилика. Сверху выкладываем бекон.

Готовим картофельный салат с быстро засоленными огурцами-38

На бекон отправляем промаринованные картофель с луком.

Сверху выкладываем наши соленые огурчики.

Готовим картофельный салат с быстро засоленными огурцами-41

Украшаем готовое блюдо зеленью. Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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