Готовим гречневые блины. Белорусский рецепт

Ингредиенты для гречаников: гречневая мука, пшеничная мука, яйца, подсолнечное масло и молоко .

Просеиваем гречневую и пшеничную муку – 1/3.

Взбиваем немного 2 яйца. Добавляем щепотку соли и по желанию щепотку сахара.