Готовим гречневые блины. Белорусский рецепт

Ингредиенты для гречаников: гречневая мука, пшеничная мука, яйца, подсолнечное масло и молоко.
Ингредиенты для гречаников: гречневая мука, пшеничная мука, яйца, подсолнечное масло и молоко.
Просеиваем гречневую и пшеничную муку – 1/3.
Взбиваем немного 2 яйца. Добавляем щепотку соли и по желанию щепотку сахара.
Добавляем к яйцам 250 мл молока комнатной температуры.
Добавляем понемногу муку к яйцам.
Вливаем в тесто чуть-чуть теплой воды и тщательно перемешиваем.
Жарим блины на подсолнечном масле.
Приятного аппетита!