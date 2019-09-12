Прямой эфир

Готовим гречневые блины. Белорусский рецепт

12 сентября 2019 09:38
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Ингредиенты для гречаников: гречневая мука, пшеничная мука, яйца, подсолнечное масло и молоко.

Готовим гречневые блины. Белорусский рецепт-1

Просеиваем гречневую и пшеничную муку – 1/3.

Готовим гречневые блины. Белорусский рецепт-4

Взбиваем немного 2 яйца. Добавляем щепотку соли и по желанию щепотку сахара.

Готовим гречневые блины. Белорусский рецепт-7

Готовим гречневые блины. Белорусский рецепт-9

Добавляем к яйцам 250 мл молока комнатной температуры.

Готовим гречневые блины. Белорусский рецепт-12

Добавляем понемногу муку к яйцам.

Готовим гречневые блины. Белорусский рецепт-15

Вливаем в тесто чуть-чуть теплой воды и тщательно перемешиваем.

Готовим гречневые блины. Белорусский рецепт-18

Готовим гречневые блины. Белорусский рецепт-20

Жарим блины на подсолнечном масле.

Готовим гречневые блины. Белорусский рецепт-23

Приятного аппетита!

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# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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