Верещака на пиве. Этот рецепт вас удивит

Ингредиенты для верещаки: колбаски, которые сварим в пиве, сало, мука, репчатый лук, лавровый лист, тмин и соль.
Ингредиенты для верещаки: колбаски, которые сварим в пиве, сало, мука, репчатый лук, лавровый лист, тмин и соль.
Кипятим воду в кастрюле.
20 гр сала нарезаем на маленькие кусочки.
Нагреваем сковороду, слегка смазанную подсолнечным маслом.
Хорошо прожариваем сало.
250 мл пива отправляем в кипяток. И туда отправляем колбаски.
Добавляем пряные травы, лавровый лист к колбаскам.
Посыпаем немного сало тмином и солим.
Нарезаем мелко две луковицы.
Нагреваем глубокую сковороду. Отправляем сюда подсолнечное и сливочное масло.
Жарим лук до золотистого цвета. Посыпаем половиной столовой ложки муки и ещё немного жарим.
Нарезаем сваренные колбаски.
Соединяем с луком сало, колбаски и немного бульона, в котором варились колбаски.
Приятного аппетита!