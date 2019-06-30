Прямой эфир

Верещака на пиве. Этот рецепт вас удивит

30 июня 2019 10:21
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Ингредиенты для верещаки: колбаски, которые сварим в пиве, сало, мука, репчатый лук, лавровый лист, тмин и соль.

Верещака на пиве. Этот рецепт вас удивит-1

Кипятим воду в кастрюле.

20 гр сала нарезаем на маленькие кусочки.

Верещака на пиве. Этот рецепт вас удивит-4

Нагреваем сковороду, слегка смазанную подсолнечным маслом.

Хорошо прожариваем сало.

Верещака на пиве. Этот рецепт вас удивит-7

250 мл пива отправляем в кипяток. И туда отправляем колбаски.

Верещака на пиве. Этот рецепт вас удивит-10

Верещака на пиве. Этот рецепт вас удивит-12

Добавляем пряные травы, лавровый лист к колбаскам.

Верещака на пиве. Этот рецепт вас удивит-15

Посыпаем немного сало тмином и солим.

Нарезаем мелко две луковицы.

Верещака на пиве. Этот рецепт вас удивит-18

Нагреваем глубокую сковороду. Отправляем сюда подсолнечное и сливочное масло.

Верещака на пиве. Этот рецепт вас удивит-21

Жарим лук до золотистого цвета. Посыпаем половиной столовой ложки муки и ещё немного жарим.

Верещака на пиве. Этот рецепт вас удивит-24

Нарезаем сваренные колбаски.

Верещака на пиве. Этот рецепт вас удивит-27

Соединяем с луком сало, колбаски и немного бульона, в котором варились колбаски.

Верещака на пиве. Этот рецепт вас удивит-30

Верещака на пиве. Этот рецепт вас удивит-32

Приятного аппетита!

Верещака на пиве. Этот рецепт вас удивит-35

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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