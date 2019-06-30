Верещака на пиве. Этот рецепт вас удивит

Ингредиенты для верещаки: колбаски, которые сварим в пиве, сало, мука, репчатый лук, лавровый лист, тмин и соль.

Кипятим воду в кастрюле. 20 гр сала нарезаем на маленькие кусочки.

Нагреваем сковороду, слегка смазанную подсолнечным маслом. Хорошо прожариваем сало.

250 мл пива отправляем в кипяток. И туда отправляем колбаски.

Добавляем пряные травы, лавровый лист к колбаскам.

Посыпаем немного сало тмином и солим. Нарезаем мелко две луковицы.

Нагреваем глубокую сковороду. Отправляем сюда подсолнечное и сливочное масло.

Жарим лук до золотистого цвета. Посыпаем половиной столовой ложки муки и ещё немного жарим.

Нарезаем сваренные колбаски.

Соединяем с луком сало, колбаски и немного бульона, в котором варились колбаски.