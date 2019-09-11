Салат из арбуза с сыром. Оригинальный рецепт

Татьяна Бородкина, СТВ:
Сегодня у нас на завтрак салат из арбуза. Рецептом со мной поделилась наша постоянная телезрительница Елена Голубович. Это блюдо сделает даже самое пасмурное осеннее утро ярким!
Татьяна Бородкина, СТВ:
Сегодня у нас на завтрак салат из арбуза. Рецептом со мной поделилась наша постоянная телезрительница Елена Голубович. Это блюдо сделает даже самое пасмурное осеннее утро ярким!
Ингредиенты: арбуз, фисташки, халва, мята и сыр фета.
Полезный совет: как выбрать вкусный арбуз?
Глухой звук при постукивании арбуза может говорить не только о зрелости ягоды, но и о перезрелости. Хвостик сухим может уже стать через три дня после сбора урожая. А вот пятно на арбузе должно быть именно желтого цвета. Так как белый цвет может говорить о незрелости арбуза или добавлении нитратов.
Для яркости салата мы выбрали красный и желтый арбузы.
Очищаем и нарезаем 1 кг арбуз кубиками. Извлекаем косточки.
Очищаем 100 гр фисташек.
Нарезаем 250 гр сыр фета на маленькие кубики.
Крошим 50 гр халвы в салат.
Рвем листики мяты в салат (5 гр).
Поджариваем 4 минуты на сковороде горошек черного перца.
Отправляем перец на пергаментную бумагу и измельчаем скалкой.
Перемешиваем ингредиенты в салатнике.
Блюдо готово. Приятного аппетита!