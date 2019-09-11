Прямой эфир

Салат из арбуза с сыром. Оригинальный рецепт

11 сентября 2019 08:20
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Татьяна Бородкина, СТВ:
Сегодня у нас на завтрак салат из арбуза. Рецептом со мной поделилась наша постоянная телезрительница Елена Голубович. Это блюдо сделает даже самое пасмурное осеннее утро ярким!

Салат из арбуза с сыром. Оригинальный рецепт-1

Ингредиенты: арбуз, фисташки, халва, мята и сыр фета.

Салат из арбуза с сыром. Оригинальный рецепт-4

Салат из арбуза с сыром. Оригинальный рецепт-6

Салат из арбуза с сыром. Оригинальный рецепт-8

Салат из арбуза с сыром. Оригинальный рецепт-10

Салат из арбуза с сыром. Оригинальный рецепт-12

Полезный совет: как выбрать вкусный арбуз?

Глухой звук при постукивании арбуза может говорить не только о зрелости ягоды, но и о перезрелости. Хвостик сухим может уже стать через три дня после сбора урожая. А вот пятно на арбузе должно быть именно желтого цвета. Так как белый цвет может говорить о незрелости арбуза или добавлении нитратов.

Салат из арбуза с сыром. Оригинальный рецепт-15

Салат из арбуза с сыром. Оригинальный рецепт-17

Для яркости салата мы выбрали красный и желтый арбузы.

Салат из арбуза с сыром. Оригинальный рецепт-20

Салат из арбуза с сыром. Оригинальный рецепт-22

Очищаем и нарезаем 1 кг арбуз кубиками. Извлекаем косточки.

Салат из арбуза с сыром. Оригинальный рецепт-25

Салат из арбуза с сыром. Оригинальный рецепт-27

Очищаем 100 гр фисташек.

Салат из арбуза с сыром. Оригинальный рецепт-30

Салат из арбуза с сыром. Оригинальный рецепт-32

Нарезаем 250 гр сыр фета на маленькие кубики.

Салат из арбуза с сыром. Оригинальный рецепт-35

Крошим 50 гр халвы в салат.

Салат из арбуза с сыром. Оригинальный рецепт-38

Салат из арбуза с сыром. Оригинальный рецепт-40

Рвем листики мяты в салат (5 гр).

Салат из арбуза с сыром. Оригинальный рецепт-43

Поджариваем 4 минуты на сковороде горошек черного перца.

Салат из арбуза с сыром. Оригинальный рецепт-46

Отправляем перец на пергаментную бумагу и измельчаем скалкой.

Салат из арбуза с сыром. Оригинальный рецепт-49

Перемешиваем ингредиенты в салатнике.

Салат из арбуза с сыром. Оригинальный рецепт-52

Блюдо готово. Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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