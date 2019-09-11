Салат из арбуза с сыром. Оригинальный рецепт

Полезный совет: как выбрать вкусный арбуз?

Глухой звук при постукивании арбуза может говорить не только о зрелости ягоды, но и о перезрелости. Хвостик сухим может уже стать через три дня после сбора урожая. А вот пятно на арбузе должно быть именно желтого цвета. Так как белый цвет может говорить о незрелости арбуза или добавлении нитратов.