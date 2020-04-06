Готовим два полезных и простых салата. Мастер-класс от шеф-повара

Даже из самых простых продуктов можно приготовить вкусный шедевр. Наш девиз на сегодня: «Минимум затрат – максимум удовольствия».

Те, кто особенно следит за фигурой и никак не может позволить себе калорийное блюдо, не спешите отчаиваться. Ведь аппетитной, сытной, а главное полезной может быть даже диетическая кухня. Например, салат-конструктор из свежих овощей – идеальный гарнир и основа для десятка других блюд.

Елена Молибошко, шеф-повар:

Свекла – суперфуд. Я призываю вас не варить свеклу в кипятке в течение часа. Запекайте, иначе в воду вы спустите все полезные вещества свеклы. Нарезали крупными ломтиками.