Готовим два полезных и простых салата. Мастер-класс от шеф-повара

Даже из самых простых продуктов можно приготовить вкусный шедевр. Наш девиз на сегодня: «Минимум затрат – максимум удовольствия».
Даже из самых простых продуктов можно приготовить вкусный шедевр. Наш девиз на сегодня: «Минимум затрат – максимум удовольствия».
Те, кто особенно следит за фигурой и никак не может позволить себе калорийное блюдо, не спешите отчаиваться. Ведь аппетитной, сытной, а главное полезной может быть даже диетическая кухня. Например, салат-конструктор из свежих овощей – идеальный гарнир и основа для десятка других блюд.
Елена Молибошко, шеф-повар:
Свекла – суперфуд. Я призываю вас не варить свеклу в кипятке в течение часа. Запекайте, иначе в воду вы спустите все полезные вещества свеклы. Нарезали крупными ломтиками.
Конечно, сельдерей – просто суперфуд с нулевой калорийностью.
А сейчас самое время приготовить универсальную заправку к будущему салату. Лимон и оливковое масло – беспроигрышное сочетание.
Елена Молибошко:
Берем три равные части лимонного сока, меда, горчицы, добиваемся баланса кисло-сладкого. Куркума – это специя, которая борется с воспалениями. Заправку мы добавляем в наш салат только перед подачей.
Последний штрих – слегка обжаренный без масла кедровый орех.
Приступаем к следующему рецепту.
Елена Молибошко:
Делаем легкую нарезку. Нарезаем свежую морковь соломкой. Далее – нарезаем цукини, добавим зеленого цвета. И, конечно, нам не хватает красного. Перец с этой задачей справится.
Для этого салата мы должны нашу зелень слегка подварить. Я жду лишь минуты закипания. Здесь овощи утратят лишь свой хруст.
Овощи слегка маринуем. Добавляем капельку лимонного сока, льняного масла – чемпиона по содержанию Омега-3 и вкуснейшие каперсы.
Елена Молибошко:
Уже вторую основу, скажем так, второй этаж салата из овощей. Конечно, не забываем про нашу заправку.
Легкая закуска для возбуждения аппетита. И самое главное – она позволяет нам соблюдать нормы, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения: до килограмма овощей и зелени в день должен кушать каждый человек.
А если вы хотите еще больше повысить питательную ценность салата, добавьте авокадо.
Вероника Макаревич, корреспондент:
Оказалось, чтобы порадовать себя и своих близких вкусным, а самое главное полезным обедом, совсем необязательно тратить большие суммы в магазинах. Достаточно проявить фантазию и подойти к делу с душой. Приятного аппетита!