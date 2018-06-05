Готовим бургер с ростбифом. Пошаговый рецепт

Вадим Парханович, шеф-повар ресторана:

Сегодня мы приготовим бургер с ростбифом. Для этого нам понадобится: говяжья вырезка, булка, сыр, салат, лук, помидор, паприка, розмарин, сливочное масло, кетчуп, майонез, горчица и мед.