Прямой эфир

Готовим бургер с ростбифом. Пошаговый рецепт

05 июня 2018 06:52
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Вадим Парханович, шеф-повар ресторана: 
Сегодня мы приготовим бургер с ростбифом. Для этого нам понадобится: говяжья вырезка, булка, сыр, салат, лук, помидор, паприка, розмарин, сливочное масло, кетчуп, майонез, горчица и мед.   

Готовим бургер с ростбифом. Пошаговый рецепт -1

Как приготовить бургер с ростбифом? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

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