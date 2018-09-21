Прямой эфир

Готовим банановые панкейки с апельсиновым соусом. Пошаговый рецепт

21 сентября 2018 06:41
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня на завтрак я приготовлю банановые панкейки и подслащу их апельсиновым соусом. Этот рецепт я подсмотрела у гуру кулинарии Джулии Чайлд, ну, конечно, немножко интерпретировала под наши белорусские реалии. Секрет наших панкейков в том, что они готовятся максимально быстро и просто. Для панкейков нам понадобятся: овсяные хлопья, молоко, яйцо, банан, сметана, мука, корица, сода, лимон, сахар, разрыхлите ль. Для соуса: апельсиновый соус, апельсины, кукурузный крахмал.

Как приготовить банановые панкейки и апельсиновый соус? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Фотофакт # Рецепты

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