Готовим 3 простых блюда с восточным колоритом

Полакомиться заморскими блюдами можно не отходя от собственной кухни.

Валерия Борисевич, СТВ:

Летом как никогда хочется насладиться блюдами иностранной кухни. Если нет возможности выбраться из города, а получить гастрономическое удовольствие хочется прямо сейчас – не отчаивайтесь. Съёмочная группа СТВ побывала в гостях у профессионального повара и подготовила 3 простых блюда, с которыми справится любая хозяйка. Хурджин из баранины. Помидоры и перец нарезаем кубиками, также понадобится репчатый лук. Баранину предварительно стоит отварить.

Обязательно обжариваем томатную пасту, добавляем отварную баранину, дробленой острой паприки, хмели-сунели. Можно добавить чеснок, выдавить один зубчик.





Сам процесс приготовления настоящего хурджина погружает в атмосферу самобытной Армении. В это трудно поверить, но на создание такой «сумки-узелка» уходит не более 20 минут! Золотистая корочка точно сведёт с ума ваших гостей и близких. Форель по-севански.

Все повара и диетологи поют оду мясу форели, ведь оно и вкусное, и полезное. Содержащиеся в мясе витамины А, D и В12 не только укрепят сосуды, но и помогут быстрее справиться со стрессом и даже поднимут настроение.

Форель с овощами на пару прямиком перенесёт вас к берегу Балтийского моря. Оджахури из грибов.

Оказаться в темпераментной Грузии легко, особенно, когда готовишь оджахури. Обилие овощей, яркие краски разнотравья и дурманящий аромат специй – вот он, настоящий вкус Востока.

Однако диетологи предупреждают: увлекаться специями и острыми блюдами нужно с умом.