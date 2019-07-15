Готовим 3 простых блюда с восточным колоритом

Полакомиться заморскими блюдами можно не отходя от собственной кухни.
Полакомиться заморскими блюдами можно не отходя от собственной кухни.
Валерия Борисевич, СТВ:
Летом как никогда хочется насладиться блюдами иностранной кухни. Если нет возможности выбраться из города, а получить гастрономическое удовольствие хочется прямо сейчас – не отчаивайтесь. Съёмочная группа СТВ побывала в гостях у профессионального повара и подготовила 3 простых блюда, с которыми справится любая хозяйка.
Хурджин из баранины.
Помидоры и перец нарезаем кубиками, также понадобится репчатый лук. Баранину предварительно стоит отварить.
Обязательно обжариваем томатную пасту, добавляем отварную баранину, дробленой острой паприки, хмели-сунели. Можно добавить чеснок, выдавить один зубчик.
Сам процесс приготовления настоящего хурджина погружает в атмосферу самобытной Армении. В это трудно поверить, но на создание такой «сумки-узелка» уходит не более 20 минут! Золотистая корочка точно сведёт с ума ваших гостей и близких.
Форель по-севански.
Все повара и диетологи поют оду мясу форели, ведь оно и вкусное, и полезное. Содержащиеся в мясе витамины А, D и В12 не только укрепят сосуды, но и помогут быстрее справиться со стрессом и даже поднимут настроение.
Форель с овощами на пару прямиком перенесёт вас к берегу Балтийского моря.
Оджахури из грибов.
Оказаться в темпераментной Грузии легко, особенно, когда готовишь оджахури. Обилие овощей, яркие краски разнотравья и дурманящий аромат специй – вот он, настоящий вкус Востока.
Однако диетологи предупреждают: увлекаться специями и острыми блюдами нужно с умом.
Марта Марудова, диетолог:
Если хотим попробовать что-то, то просить класть, например, не целую порцию соуса, а половину. Спрашивать, насколько остро и удобоваримо это для человека. Обязательно запивать все это огромным количеством чистой негазированной воды.