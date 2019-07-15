Прямой эфир

Готовим 3 простых блюда с восточным колоритом

15 июля 2019 10:27
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Полакомиться заморскими блюдами можно не отходя от собственной кухни. 

Готовим 3 простых блюда с восточным колоритом-1

Валерия Борисевич, СТВ:
Летом как никогда хочется насладиться блюдами иностранной кухни. Если нет возможности выбраться из города, а получить гастрономическое удовольствие хочется прямо сейчас – не отчаивайтесь. Съёмочная группа СТВ побывала в гостях у профессионального повара и подготовила 3 простых блюда, с которыми справится любая хозяйка.

Хурджин из баранины.

Помидоры и перец нарезаем кубиками, также понадобится репчатый лук. Баранину предварительно стоит отварить.

Готовим 3 простых блюда с восточным колоритом-4

Обязательно обжариваем томатную пасту, добавляем отварную баранину, дробленой острой паприки, хмели-сунели. Можно добавить чеснок, выдавить один зубчик.

Готовим 3 простых блюда с восточным колоритом-7


 

Готовим 3 простых блюда с восточным колоритом-9

Сам процесс приготовления настоящего хурджина погружает в атмосферу самобытной Армении. В это трудно поверить, но на создание такой «сумки-узелка» уходит не более 20 минут! Золотистая корочка точно сведёт с ума ваших гостей и близких.

Форель по-севански.

Готовим 3 простых блюда с восточным колоритом-12

Все повара и диетологи поют оду мясу форели, ведь оно и вкусное, и полезное. Содержащиеся в мясе витамины А, D и В12 не только укрепят сосуды, но и помогут быстрее справиться со стрессом и даже поднимут настроение.

Готовим 3 простых блюда с восточным колоритом-15

Готовим 3 простых блюда с восточным колоритом-17

Форель с овощами на пару прямиком перенесёт вас к берегу Балтийского моря.

Оджахури из грибов.

Готовим 3 простых блюда с восточным колоритом-20

Оказаться в темпераментной Грузии легко, особенно, когда готовишь оджахури. Обилие овощей, яркие краски разнотравья и дурманящий аромат специй – вот он, настоящий вкус Востока.

Готовим 3 простых блюда с восточным колоритом-23

Готовим 3 простых блюда с восточным колоритом-25

Готовим 3 простых блюда с восточным колоритом-27

Однако диетологи предупреждают: увлекаться специями и острыми блюдами нужно с умом.

Готовим 3 простых блюда с восточным колоритом-30

Марта Марудова, диетолог:
Если хотим попробовать что-то, то просить класть, например, не целую порцию соуса, а половину. Спрашивать, насколько остро и удобоваримо это для человека. Обязательно запивать все это огромным количеством чистой негазированной воды.

# Рецепты # Рецепты # Марта Марудова # Валерия Борисевич # Фотофакт

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