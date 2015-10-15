ГК «СКА-Минск» готовится к ответному матчу с голландским «Волендамом» в рамках Кубка ЕГФ

Новости Беларуси. Гандбольный СКА готовится к поединку в Кубке ЕГФ. Ответное противостояние второго раунда против голландского «Волендама» пройдет в воскресенье на Чижовка-арене.

Первая встреча, прошедшая в минувшую субботу, принесла армейцам победу. Довольно убедительную по счету (32:25), но не очень убедительную по содержанию.

За 15 минут до окончания встречи минчане еще уступали и склонили чашу весов в свою пользу лишь в концовке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спартак Миронович, главный тренер ГК «СКА-Минск»:

Нас они не удивили, нас больше удивили наши игроки, потому что они в прошлом году были запасные, они были перспективные, наша надежда, мы им давали возможность много играть. Но хороших соревновательных упражнений, игр у нас не было. Поэтому многие ребята растерялись в Голландии и сыграли хуже своих возможностей, хуже того, чего мы от них ожидали.

Недочеты в игре своих молодых подопечных тренерский штаб рассчитывает к воскресенью исправить. В строю все сильнейшие, шапкозакидательских настроений в команде нет и отсутствие игровой практики в матчах с серьезными соперниками на внутренней арене не должно помешать армейцам решить турнирную задачу. А она у СКА не ограничивается третьим раундом квалификации. Белорусский полпред нацелен на групповой раунд Кубка ЕГФ.