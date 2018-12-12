Этот полезный смузи необходимо пить зимой: простой рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ: Приготовим витаминный зимний смузи из хурмы. Для него нам понадобятся: хурма, апельсин, корица и имбирь.

Шаг №2. Второй апельсин очищаем и режем на дольки.

Можно смузи приготовить просто с апельсином и водой, если у вас нет соковыжималки. Мне кажется, что со свежевыжатым соком будет гораздо вкуснее.

Шаг №4. Все ингредиенты мы подготовили, сейчас будем взбивать. Добавляем нарезанный апельсин, хурму и свежевыжатый сок.