Этот полезный смузи необходимо пить зимой: простой рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Приготовим витаминный зимний смузи из хурмы. Для него нам понадобятся: хурма, апельсин, корица и имбирь.
Шаг №1. Из одного апельсина делаем сок.
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Приготовим витаминный зимний смузи из хурмы. Для него нам понадобятся: хурма, апельсин, корица и имбирь.
Шаг №1. Из одного апельсина делаем сок.
Шаг №2. Второй апельсин очищаем и режем на дольки.
Шаг №3. Нарезаем хурму.
Можно смузи приготовить просто с апельсином и водой, если у вас нет соковыжималки. Мне кажется, что со свежевыжатым соком будет гораздо вкуснее.
Шаг №4. Все ингредиенты мы подготовили, сейчас будем взбивать. Добавляем нарезанный апельсин, хурму и свежевыжатый сок.
Шаг №5. Добавляем 1,3 чайные ложки корицы и имбиря. В зимние коктейли и смузи можно добавлять имбирь, он защищает нашу иммунную систему от простудных заболеваний, а еще с утра пораньше улучшает аппетит.
Шаг №6. Все взбиваем.
Витаминный зимний смузи из хурмы готов! Приятного аппетита!