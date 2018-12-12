Прямой эфир

Этот полезный смузи необходимо пить зимой: простой рецепт

12 декабря 2018 06:54
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Приготовим витаминный зимний смузи из хурмы. Для него нам понадобятся: хурма, апельсин, корица и имбирь.

Шаг №1. Из одного апельсина делаем сок.  

Этот полезный смузи необходимо пить зимой: простой рецепт-1

Шаг №2. Второй апельсин очищаем и режем на дольки.   

Шаг №3. Нарезаем хурму. 

Этот полезный смузи необходимо пить зимой: простой рецепт-4

Можно смузи приготовить просто с апельсином и водой, если у вас нет соковыжималки. Мне кажется, что со свежевыжатым соком будет гораздо вкуснее.      

Шаг №4. Все ингредиенты мы подготовили, сейчас будем взбивать. Добавляем нарезанный апельсин, хурму и свежевыжатый сок.   

Этот полезный смузи необходимо пить зимой: простой рецепт-7

Шаг №5. Добавляем 1,3 чайные ложки корицы и имбиря. В зимние коктейли и смузи можно добавлять имбирь, он защищает нашу иммунную систему от простудных заболеваний, а еще с утра пораньше улучшает аппетит.    

Этот полезный смузи необходимо пить зимой: простой рецепт-10

Шаг №6. Все взбиваем.   

Этот полезный смузи необходимо пить зимой: простой рецепт-13

Витаминный зимний смузи из хурмы готов! Приятного аппетита!      

Этот полезный смузи необходимо пить зимой: простой рецепт-16

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