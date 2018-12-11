Прямой эфир

Готовим перевернутый банановый пирог со взбитыми сливками. Пошаговый рецепт

11 декабря 2018 06:56
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня мы приготовим вкусный, сладкий, но при этом полезный завтрак французский «Тарт Татен» из бананов – перевёрнутый пирог. Для этого нам понадобятся: бананы, слоёное тесто, сливочное масло и сахар.

Готовим перевернутый банановый пирог со взбитыми сливками. Пошаговый рецепт-1

«Тарт Татен» идеально сочетается с мороженым или со взбитыми сливками. Для взбитых сливок нам нужны: сливки жирностью не менее 30% и сахарная пудра.

Как приготовить перевёрнутый банановый пирог со взбитыми сливками? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Фотофакт # Рецепты

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