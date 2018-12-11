Готовим перевернутый банановый пирог со взбитыми сливками. Пошаговый рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня мы приготовим вкусный, сладкий, но при этом полезный завтрак – французский «Тарт Татен» из бананов – перевёрнутый пирог. Для этого нам понадобятся: бананы, слоёное тесто, сливочное масло и сахар.
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня мы приготовим вкусный, сладкий, но при этом полезный завтрак – французский «Тарт Татен» из бананов – перевёрнутый пирог. Для этого нам понадобятся: бананы, слоёное тесто, сливочное масло и сахар.
«Тарт Татен» идеально сочетается с мороженым или со взбитыми сливками. Для взбитых сливок нам нужны: сливки жирностью не менее 30% и сахарная пудра.
Как приготовить перевёрнутый банановый пирог со взбитыми сливками? Узнаете, посмотрев видеоматериал.