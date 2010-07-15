Курица с орешками «По-еревански» в блинах

Ингредиенты: курица 1 шт., шампиньоны 300 гр, лук репчатый 3 шт., грецкие орехи 150 гр, чеснок 5 зубчиков, блины 10 штук, укроп 1 пучок, сливочное масло 50 гр, подсолнечное масло 50 гр. Соль, перец по вкусу.

Освобождаем курицу от кожи с обеих сторон. Отрезаем окорока, стягиваем с них кожу, но не до конца. Часть косточки должна оставаться в кожаном мешочке. Теперь нужно полностью освободить курицу от кожи. Только крылышки останутся не тронутыми.

Мясо курицы мы режем средними кусочками и ставим варить на 10-15 минут. Тем временем мы порежем лук, шампиньоны, орешки и чеснок. Мясо сварилось, все ингредиенты для начинки готовы, мы переходим к плите.

Наливаем на сковороду немного подсолнечного масла, для того, чтобы сливочное масло не сгорело. Добавляем сливочное масло и в этом масле до золотистого цвета обжариваем лук. К нему идут шампиньоны, которые тушим несколько минут. Затем выкладываем кусочки курицы. Для сочности начинки добавляем немного куриного бульона. В самую последнюю очередь в сковородку отправляется укроп, грецкие орехи и чеснок. Перемешиваем ингредиенты, солим по вкусу.

Берем блинчики, хорошую ложечку начинки. Блинчик не заворачиваем, а крутим как трубочки. Трубочки надо заложить в куриную кожу. Затем также закладываем трубочки в окорочку. Таким образом, без всякого волшебства курица снова становится курицей.

Курицу выкладываем на противень и отправляем в духовку на 15 минут. Украсить дольками апельсина и грейпфрута, веточками базилика и укропа.