Баранина «По-кубински» тушеная с овощами

Ингредиенты: седло ягненка 1, 5 кг, перец болгарский 2 шт., лук репчатый 1 шт., чеснок 2 головки, помидоры в собственном соку 500 гр, пиво светлое 200 мл, перец чили 1 шт. Соль, перец, кумин и орегано по вкусу. Украсить помидорами на ветке и розмарином.

Очень мелко нарезаем болгарский перец и лук. Нарезаем баранину. Направляемся к плите. Берем баранину, выкладываем в сотейник с кипящим маслом, добавляем соль перец и слегка обжариваем. Затем кладем чеснок, перец и продолжаем обжаривать. В кубинские блюда добавляем только зеленый и красный перец. А вот желтый – никогда не добавляем, потому что на Кубе нет желтого перца. Постоянно перемешиваем и ждем, когда овощи пожарятся.

Потом можно добавлять пиво, желательно кубинское. Тушим, пока пиво не испарится. Когда пиво ушло, добавляем помидоры в собственном соку и красный перец чили. Можно добавить кумин и орегано. Тушим мясо еще минут 10.

Соус: разогреваем на сковородке оливковое масло и добавляем дольки чеснока и кольца лука. Немного соли, перца – и все готово.