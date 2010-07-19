Морепродукты-фламбе «Марискада»

Ингредиенты (на 5 порций): лангуст 2 шт., креветки тигровые 15 шт., половина ананаса, вино белое сухое 200 мл, маракуйя 8 шт., ром кубинский темный 100 мл, сахар 50 гр. Соль, перец по вкусу.

Берем половинку ананаса и режем кубиками. Лангуст также нарезаем, не снимая с него панцирь. Когда готовите с панцирем, то вкус чувствуется больше, и лангуст не съеживается. Панцирь также очень красиво выглядит, когда он готовится.

Маракуйя – очень жесткая штука, надо брать острый нож, разрезаем ее на две равные части. Маракуя – фрукт страсти. Далее идем к плите. Сначала добавляем лангуст, потому что он дольше готовится. Лангуста солим, перчим и обжариваем с каждой стороны 2-3 минуты.

Когда лангуст набрал цвет, ставим его на панцирь, чтобы он не сгорел, пока готовятся остальные продукты. Далее на сковородку отправляем тигровые креветки, их тоже надо посолить и поперчить. Сразу же добавляем кусочки ананаса, они готовятся также быстро как и креветки.

Кубинский секрет: наливаем темный кубинский ром в сковородку и поджигаем. Сразу после фламбирования выливаем белое сухое вино, еще пару минут – и можно добавлять маракуйю. Но только серединку. Кожу не выбрасываем, она пригодится нам для украшения блюда. Когда маракуя уже в сковороде, мы ее перемешиваем и добавляем сахар. Чтобы соус был кисло-сладкий. Блюдо будем готовить еще минут 5.