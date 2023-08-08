Что приготовить в сезон грибов? Рецепт омлета с лисичками

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим сезонный омлет с лисичками. Нам понадобятся лисички, сливочное масло, яйца, черный перец, немного тимьяна, чили, сыр и соль.

Первым делом обжарим лисички на сливочном масле. Лисички я предварительно помыла и немного очистила их. И разделяем их. Такие качественные грибы, как лисички, можно не отваривать. Отправляем лисички на сковородку обжариваться. Отрежем пару ломтиков свежего чили, и также все это добавим к лисичкам. Добавим веточку тимьяна.

Теперь нам нужно взбить три яйца. К яйцам добавим немного соли и перца. И все взбиваем вилкой. Заливаем лисички яичной смесью. И сразу же сюда натрем сыр.

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