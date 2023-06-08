Бургеры тоже бывают полезными и лёгкими. Простой рецепт домашнего завтрака

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим что-то вроде бургера, но с жареным яйцом. Нам понадобится свежая булочка, салями, яйцо, один томат, паприка, йогурт и немного салатной смеси.

Первым делом разрежем и прогреем булку. На разогретую сковородку кладем булку срезом вниз. Булочка прогрелась, перекладываем на тарелку. Теперь нам нужно поджарить яйцо. Для себя и своей семьи я выбираю яйца «Вясковыя». Они не содержат ГМО и антибиотиков. Поджарим яйцо.

Пока жарится яйцо соберем бургер. Смазываем нижнюю и верхнюю булку йогуртом, выкладываем салатную смесь, теперь салями.

Начать свей день лучше всего со стакана кристально чистой воды. Я предпочитаю минеральные артезианские воды «Стародорожская» и «Дворцовая». Особенный природный продукт. Сила предков в каждой капле.