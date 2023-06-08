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Бургеры тоже бывают полезными и лёгкими. Простой рецепт домашнего завтрака

08 июня 2023 11:45
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим что-то вроде бургера, но с жареным яйцом. Нам понадобится свежая булочка, салями, яйцо, один томат, паприка, йогурт и немного салатной смеси.

Бургеры тоже бывают полезными и лёгкими. Простой рецепт домашнего завтрака -1

Первым делом разрежем и прогреем булку. На разогретую сковородку кладем булку срезом вниз. Булочка прогрелась, перекладываем на тарелку. Теперь нам нужно поджарить яйцо. Для себя и своей семьи я выбираю яйца «Вясковыя». Они не содержат ГМО и антибиотиков. Поджарим яйцо.

Бургеры тоже бывают полезными и лёгкими. Простой рецепт домашнего завтрака -4

Пока жарится яйцо соберем бургер. Смазываем нижнюю и верхнюю булку йогуртом, выкладываем салатную смесь, теперь салями.

Бургеры тоже бывают полезными и лёгкими. Простой рецепт домашнего завтрака -7

Начать свей день лучше всего со стакана кристально чистой воды. Я предпочитаю минеральные артезианские воды «Стародорожская» и «Дворцовая». Особенный природный продукт. Сила предков в каждой капле.

Бургеры тоже бывают полезными и лёгкими. Простой рецепт домашнего завтрака -10

Нарежем пару кружочков томата. Перекладываем яйцо, добавим немного соли и паприки, свежий томат. Накрываем верхней булочкой. Наш завтрак готов, приятного аппетита.

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