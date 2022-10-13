Прямой эфир

Бургер с яйцом и помидорами. Рецепт сытного завтрака

13 октября 2022 11:57
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим бургер с яйцом. Разогреваем сковородку и разрезаем булочку. Сразу же сделаем котлету для бургера. Сковородка уже разогрелась. Я выкладываю булочку погреться. Фарш приправлю немного солью и перцем. Соль с перцем уже в фарше, все тщательно перемешиваем.

Бургер с яйцом и помидорами. Рецепт сытного завтрака-1

Лепим котлету по диаметру булки, кладем на сковородку. Две половинки булочек уже прогрелись. Каждую смазываем сливочным сыром. Переворачиваем котлету.

Бургер с яйцом и помидорами. Рецепт сытного завтрака-4

Подготовим томаты. Пока дожаривается котлета, приготовим яйцо. Котлета готова, яйцо тоже. Перекладываем все на булочку. Добавим немного укропа.

Бургер с яйцом и помидорами. Рецепт сытного завтрака-7

Бургер станет прекрасным завтраком выходного дня, особенно после какой-нибудь вечеринки. Приятного аппетита!

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