Бургер с яйцом и помидорами. Рецепт сытного завтрака
Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим бургер с яйцом. Разогреваем сковородку и разрезаем булочку. Сразу же сделаем котлету для бургера. Сковородка уже разогрелась. Я выкладываю булочку погреться. Фарш приправлю немного солью и перцем. Соль с перцем уже в фарше, все тщательно перемешиваем.
Лепим котлету по диаметру булки, кладем на сковородку. Две половинки булочек уже прогрелись. Каждую смазываем сливочным сыром. Переворачиваем котлету.
Подготовим томаты. Пока дожаривается котлета, приготовим яйцо. Котлета готова, яйцо тоже. Перекладываем все на булочку. Добавим немного укропа.
Бургер станет прекрасным завтраком выходного дня, особенно после какой-нибудь вечеринки. Приятного аппетита!
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