Бургер с яйцом и помидорами. Рецепт сытного завтрака

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим бургер с яйцом. Разогреваем сковородку и разрезаем булочку. Сразу же сделаем котлету для бургера. Сковородка уже разогрелась. Я выкладываю булочку погреться. Фарш приправлю немного солью и перцем. Соль с перцем уже в фарше, все тщательно перемешиваем.