Брускетта с жареным авокадо и творожным сыром: простой рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Приготовим брускетты с жареным авокадо. Для них нам потребуются: тосты, творожный сыр, жареный авокадо, помидоры черри и лимон.
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Приготовим брускетты с жареным авокадо. Для них нам потребуются: тосты, творожный сыр, жареный авокадо, помидоры черри и лимон.
Как приготовить брускетты с жареным авокадо и творожным сыром? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
Готовим жареный авокадо с вкусным сметанным соусом. Пошаговый рецепт
Жареные ломтики авокадо и салат с красной фасолью: простой рецепт