Прямой эфир

Брускетта с жареным авокадо и творожным сыром: простой рецепт

23 января 2019 06:53
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Приготовим брускетты с жареным авокадо. Для них нам потребуются: тосты, творожный сыр, жареный авокадо, помидоры черри и лимон.

Брускетта с жареным авокадо и творожным сыром: простой рецепт-1

Как приготовить брускетты с жареным авокадо и творожным сыром? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

Готовим жареный авокадо с вкусным сметанным соусом. Пошаговый рецепт

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# Рецепты # Татьяна Бородкина # Фотофакт # Рецепты

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