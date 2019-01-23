Прямой эфир

Жареные ломтики авокадо и салат с красной фасолью: простой рецепт

23 января 2019 06:55
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Готовим салат с жареным авокадо. Ингредиенты: салатная смесь, консервированная фасоль, жареный авокадо, оливковое масло, сок лимона или бальзамический уксус.

Жареные ломтики авокадо и салат с красной фасолью: простой рецепт-1

Как приготовить жареные ломтики авокадо и салат с красной фасолью? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

Готовим жареный авокадо с вкусным сметанным соусом. Пошаговый рецепт

Брускетта с жареным авокадо и творожным сыром: простой рецепт

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