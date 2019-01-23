Жареные ломтики авокадо и салат с красной фасолью: простой рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ: Готовим салат с жареным авокадо. Ингредиенты: салатная смесь, консервированная фасоль, жареный авокадо, оливковое масло, сок лимона или бальзамический уксус .

Как приготовить жареные ломтики авокадо и салат с красной фасолью? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

Готовим жареный авокадо с вкусным сметанным соусом. Пошаговый рецепт

Брускетта с жареным авокадо и творожным сыром: простой рецепт