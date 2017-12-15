Злоумышленники крали на предприятии спирт и продавали его на черном рынке: преступная схема раскрыта

Новости Беларуси. Криминальную схему производства стеклоомывателя в Гродненской области раскрыли белорусские оперативники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оказалось, что при изготовлении бытовой жидкости на одном из предприятий региона злоумышленники крали спирт и вывозили его на завод в Молодечно. Там его разливали в 5-литровые канистры и продавали на черном рынке. При производстве стеклоомывателя не соблюдались установленные стандарты качества.



Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Республики Беларусь:

Работники при производстве стеклоомывающей жидкости под наименованием «Блеск» не соблюдали установленные стандарты качества и в нарушении технологического процесса спирт в необходимом количестве не добавляли в изготавливаемую продукцию. В результате чего создавались его излишки.

Александр Романовский, начальник инспекции Госстандарта по Минской области и Минску:

Инспекциями было составлено предписание о запрете реализации партии в объеме более 16 тысяч литров. Это составляет чуть более 4 тысяч 4-литровых упаковок. К физическим лицам должностным и юридическим лицам, ответственным за выполнение данного показателя, будут составлены протоколы и применены меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.