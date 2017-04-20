Жизнь гимнастки, упавшей с высоты в Белгосцирке, вне опасности

Новости Беларуси. Жизни российской гимнастки ничто не угрожает. В результате падения с высоты Мария Сюльгина сломала руку. У девушки сотрясение мозга. Пока она находится в больнице.



По словам специалистов, от серьезных травм спасло то, что Мария сгруппировалась и удачно приземлилась.

Напомним, несчастный случай в Белгосцирке произошел накануне вечером.

Двое гимнастов – муж и жена – выполняли номер на высоте под зонтиком. Девушка сорвалась и упала с высоты примерно третьего этажа.



Все произошло на глазах у зрителей. В сети появился фрагмент выступления артистов цирка (здесь подробнее).