Жительница Бреста сдавала чужую квартиру сразу нескольким людям, а одну продала нескольким покупателям

Новости Беларуси. В Бресте задержана мошенница, которая на протяжении долгого времени сдавала чужое жилье сразу нескольким жильцам. Схема обмана была проста: женщина брала немалые деньги вперед, а затем исчезала. Впоследствии выяснилось, что зарабатывала она не только сдавая квадратные метры. Авантюристка умудрилась еще и продать одну и туже квартиру нескольким покупателям. Сейчас мошенница под стражей, а список потерпевших продолжает пополняться.

«Осторожно – мошенница!» Такими предупреждениями с фотографиями, контактами и даже адресами сегодня «пестрят» многие брестские форумы. Несмотря на многочисленные предостережения, «на удочку» аферистке с российским паспортом все же попались несколько десятков человек. Это только те, кто написал заявления в милицию.

Сегодня в квартире в одном из спальных районов Бреста проживают постоянные квартиросъемщики. Но еще совсем недавно это жилье переходило из рук в руки чуть ли не ежедневно. Мошенница, которая, к слову, сама снимала эту квартиру, умудрилась сдать ее другим людям не менее 20 раз. Мошенница брала деньги в залог и исчезала вместе с ключами от квартиры. Иногда ситуация доводилась фактически до абсурда: на этой лестничной клетке встречались сразу несколько потенциальных квартиросъемщиков. Сама хозяйка, естественно, на встречи не появлялась.

Сами потерпевшие уверяют: 30-летняя мошенница в доверие «втиралась» буквально с первой встречи. Помогала приятная внешность и настоящий дар убеждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот молодой человек к правоохранителям обратился одним из первых.

Потерпевший:

Я подал объявление в Интернет-газету брестскую. И она буквально на второй или третий день позвонила и предложила снять квартиру за ту сумму, которая нас устраивала. Квартира достаточно добротная, ухоженная. Хозяйка сама предложила составить договор. Никаких сомнений на тот момент не было. Мы оставили предоплату за один месяц.

Через несколько дней мнимая хозяйка позвонила молодому человеку с заманчивым предложением: она делает значительную скидку взамен на полугодовой аванс за проживание – чуть больше тысячи условных единиц.

Потерпевший:

Прошло еще несколько дней и она позвонила и попросила определенную сумму для, как она пояснила, развития ее бизнеса и помощь в закупке материалов для бизнеса. В качестве гаранта она предложила эту же квартиру. Я ей оставил ту сумму, которую она просила. Она написала мне расписку.

Многоразовая сдача чужой квартиры «внаем» – не единственное, чем промышляла женщина.

Дмитрий Бреский, заместитель начальника второго следственного отделения Брестского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь:

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 Уголовного Кодекса Республики Беларусь («Мошенничество, совершенное в крупном размере») в отношении 30-летней жительницы Бреста. В настоящее время установлены более 30 потерпевших. Данная гражданка завладела деньгами на сумму около 100 млн рублей. В настоящее время в отношении данной гражданки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пока проводятся следственные действия и устанавливается точный размер ущерба, в следственные органы продолжают поступать заявления от потерпевших.