Жители Литвы вымогали у минчан деньги за мнимые ДТП

Иностранный лжеследователь задержан в Минске. Это новый вид мошенничества, когда злоумышленники звонят горожанам и сообщают, что их родственник, управляя автомашиной, сбил человека, а затем предлагают за деньги «решить вопрос».

Шесть уголовных дел за мошенничество возбуждено минской милицией в отношении 21-летнего гражданина Литвы. Причем лжеследователь действовал весьма оперативно, а его помощник приходил за деньгами еще во время ведения телефонных переговоров. Известно, что звонки на городские телефоны минчан поступали из-за границы.

Речь идет о группе мошенников. Один из участников преступной группы после задержания гражданина Литвы успел пересечь белорусско-литовскую границу. Следствие продолжается, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома:

Действовали они молниеносно: с 6 до 11 часов утра успели совершить 6 подобных мошенничеств. В момент расчета деньгами 21-летний гражданин Литвы был задержан оперативными работниками. В его отношении уже возбуждено 6 уголовных дел по ст. «Мошенничество».

Третий подельник этой схемы — гражданин Литвы — успел скрыться от суда и следствия — пересек территорию своей страны. Нам предстоит также выяснить личность звонившего из Польши.