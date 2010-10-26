Взрыв на фабрике в Пинске: в больницах Пинска, Бреста и Минска все еще остаются 20 пострадавших

Трагедия унесла жизни уже трех человек, 18 человек пострадали. Прокуратура Пинска возбудила уголовное дело, на месте взрыва работают специальные комиссии и накануне стали произносить вслух предварительные версии произошедшего.

Олег Корсак, заместитель коммерческого директора по маркетингу ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев»:

С семьями пострадавших работают психологи, принято решение об оказании материальной помощи семьям погибшим и пострадавших.

Константин Сумар, председатель Брестского областного исполнительного комитета:

Среди погибших есть люди, которые брали кредит на квартиры у государства. Поэтому была высказана просьба, и я думаю, что она будет на 100% осуществлена, чтобы на себя взяло предприятие по погашению того или иного кредита.

Семеро пострадавших при взрыве были доставлены в Минск, еще пятеро – в Брестскую областную больницу. С момента взрыва не прошло и получаса, а реанимобили из столицы и областного центра уже выехали на место трагедии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктор Осочук, главный врач пинской центральной больницы:

Незамедлительно, буквально в течение 20 минут после нашего сообщения, я получил информацию от министра, что организованы пять бригад скорой медицинской помощи и отправлены реанимобилями с полной комплектацией.

В одном из тех реанимобилей на помощь пострадавшим ехал и Игорь Лобош. Он работал всю ночь, но до сих пор не смог поспать ни часа. У него и сейчас словно перед глазами – дождь, дым и секунды на жизненный выбор.

Игорь Лобош, заведующий первым реанимационным отделением брестской областной больницы:

Сортировка пациентов происходила на месте. Пациенты готовились очень быстро.

Здесь есть дыхательный аппарат с дыхательным монитором. Здесь предупреждение каких-то катастрофических моментов и здесь есть аппарат, которые рассчитывает кардиограмму, насыщение крови кислородом. На месте есть возможность осуществлять реанимацию. Здесь все укомплектовано от и до для таких случаев.

Накануне в МЧС назвали и причину трагедии. Правда, пока предварительную. Предполагается, что взрыв произошел из-за того, что оборудование эксплуатировали с нарушениями. И сегодня же представитель руководства самого «Пинскдрева» опроверг информацию, что техника в злосчастном цеху была новая и даже не выработала минимальный срок.

Олег Корсак, заместитель коммерческого директора по маркетингу ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев»:

Это оборудование по производству ДСП, не новое оборудование, уже долго у нас используется.

Виктор Шевчук, начальник пинского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:

Вчера все работы по ликвидации чрезвычайной ситуации были завершены. Стояли наши дежурные расчеты для предотвращения повторных возгораний на данном объекте.

Сейчас на месте трагедии работают спецкомиссии. По факту взрыва в прокуратуре Пинска возбуждено уголовное дело. И параллельно с расследованием специалисты будут проводить работы по полному возобновлению деятельности предприятия. Правда, сколько на это потребуется времени, пока не говорят даже примерно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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