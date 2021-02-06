Житель Солигорска приговорён к 3 годам лишения свободы за насилие в отношении правоохранителя

Новости Беларуси. На три года колонии осужден житель Солигорска за насилие в отношении правоохранителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 ноября 2020 года 30-летний мужчина был задержан сотрудниками милиции за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Неоднократные предупреждения о противоправности его действий солигорчанин проигнорировал, а при задержании умышленно причинил телесные повреждения одному из правоохранителей.