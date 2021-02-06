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Житель Солигорска приговорён к 3 годам лишения свободы за насилие в отношении правоохранителя

06 февраля 2021 11:36
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Новости Беларуси. На три года колонии осужден житель Солигорска за насилие в отношении правоохранителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 ноября 2020 года 30-летний мужчина был задержан сотрудниками милиции за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Неоднократные предупреждения о противоправности его действий солигорчанин проигнорировал, а при задержании умышленно причинил телесные повреждения одному из правоохранителей.

Житель Солигорска приговорён к 3 годам лишения свободы за насилие в отношении правоохранителя-1

Николай Максимович, заместитель начальника МОБ УВД Минского облисполкома:
За нарушение общественного порядка, организацию или проведение массовых мероприятий ему была назначена административная ответственность в виде ареста. Также его действия были квалифицированы по части 2 статьи 363 Уголовного кодекса Республики Беларусь: сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок, сопряженное с применением насилия.

Житель Солигорска приговорён к 3 годам лишения свободы за насилие в отношении правоохранителя-4

Состоялось судебное заседание. Гражданин был признан виновным в инкриминируемом ему деянии. Назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Также суд обязал выплатить 2 000 рублей компенсации морального вреда сотруднику милиции. Последний, в свою очередь, намерен потратить сумму на благотворительность.

# Судебная система Беларуси # происшествия # Николай Максимович # Фотофакт

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