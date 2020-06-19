Житель Копыля за рулём Renault съехал в кювет. Первую помощь водителю оказали сотрудники ГАИ

Новости Беларуси. 16 июня около пяти часов вечера в Копыльском районе перевернулся автомобиль.

Как сообщает МВД Беларуси, Renault под управлением 53-летнего жителя Копыля двигался по дороге Копыль – Грозово – Греск. На 10 км автомобиль выехал за пределы проезжей части и опрокинулся.

Прибывшие к месту происшествия сотрудники ДТП оказали водителю первую помощь. Мужчине наложили жгут и обездвижили руку. Далее пострадавший был осмотрен медиками и госпитализирован.

На прошлой неделе в Минске перевернулась машина.