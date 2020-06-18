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Автомобиль сбил ребёнка на самокате на Кижеватова

18 июня 2020 14:10
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Новости Беларуси. В аварии на Кижеватова пострадал ребенок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель легкового авто двигался со стороны улицы Брестской в направлении Брилевской и совершил наезд на 12-летнего мальчика.

Автомобиль сбил ребёнка на самокате на Кижеватова-1



В тот момент он пересекал дорогу на электросамокате по переходу на красный сигнал светофора. Пострадавший с ушибами и ссадинами доставлен в больницу.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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