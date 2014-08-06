Житель Гродно на улице открыл стрельбу по людям из пневматического пистолета

Новости Беларуси. Стрельба в центре города. Житель Гродно на улице открыл огонь по прохожим из пневматического пистолета. О происшествии в милицию сообщили очевидцы. Наряд оперативно прибыл на место и задержал хулигана.

37-летний мужчина около 10 раз выстрелил в сторону 23-летнего парня, а также по другим гражданам. При себе у него нашли пневматический пистолет и газовый баллончик.

По счастливой случайности, никто не пострадал. По предварительной версии, мужчина выстрелил в знакомого из-за личной неприязни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Кузнецов, сотрудник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

Оружие будет направлено на последующую проверку, которая покажет, является ли данный пистолет разрешенным либо на него нужно иметь специальную документацию. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 «Хулиганство с применением оружия». Мужчине грозит от трех до пяти лет ограничения свободы либо от трех до 10 лет лишения свободы.