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Житель Гродно на улице открыл стрельбу по людям из пневматического пистолета

06 августа 2014 13:26
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Новости Беларуси. Стрельба в центре города. Житель Гродно на улице открыл огонь по прохожим из пневматического пистолета. О происшествии в милицию сообщили очевидцы. Наряд  оперативно прибыл на место и задержал хулигана. 

37-летний мужчина около 10 раз выстрелил в сторону 23-летнего парня, а также по другим гражданам. При себе у него нашли пневматический пистолет и газовый баллончик.

По счастливой случайности, никто не пострадал. По предварительной версии, мужчина выстрелил в знакомого из-за личной неприязни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Кузнецов, сотрудник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:
Оружие будет направлено на последующую проверку, которая покажет, является ли данный пистолет разрешенным либо на него нужно иметь специальную документацию. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 «Хулиганство с применением оружия». Мужчине грозит от трех до пяти лет ограничения свободы либо от трех до 10 лет лишения свободы.

# происшествия # Стрельба # Михаил Кузнецов

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