Сильный ветер и град повредили около 50 зданий в Дятловском и Слонимском районах

Новости Беларуси. В Гродненскую область вслед за жарой пришел ураган. Сильный ветер и град повредили около полусотни зданий в Дятловском и Слонимском районах.

От порывов ветра во время грозы пострадали кровли ферм и жилых домов. Кроме того, в Слонимском районе зафиксировано отключение электроэнергии.

Без электричества оставались жители пяти многоквартирных и около сотни частных домов на восьми улицах.

На восстановление электроснабжения понадобилось около трех часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.