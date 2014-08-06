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Сильный ветер и град повредили около 50 зданий в Дятловском и Слонимском районах

06 августа 2014 10:08
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Новости Беларуси. В Гродненскую область вслед за жарой пришел ураган. Сильный ветер и град повредили около полусотни зданий в Дятловском и Слонимском районах.

От порывов ветра во время грозы пострадали кровли ферм и жилых домов. Кроме того, в Слонимском районе зафиксировано отключение электроэнергии.

Без электричества оставались жители пяти многоквартирных и около сотни частных домов на восьми улицах.

На восстановление электроснабжения понадобилось около трех часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Ураганы

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