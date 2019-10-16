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В Витебске микроавтобус столкнулся с грузовиком и вылетел на тротуар

16 октября 2019 14:01
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Новости Беларуси. В Витебске микроавтобус вылетел на тротуар после столкновения с грузовиком.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, ДТП случилось днем 16 октября. Микроавтобус «Газель» ехал по проспекту Черняховского. Когда транспортное средство поворачивало налево, то ему в левое крыло ударил грузовик Volkswagen, ехавший в попутном направлении по трамвайным путям.

В Витебске микроавтобус столкнулся с грузовиком и вылетел на тротуар-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома 

В результате аварии микроавтобус вылетел на тротуар, грузовик перевернулся на бок. Пешеходов поблизости не было. 70-летнего водителя «Газели» доставили в больницу, с 22-летним водителем грузовика все в порядке.

Прибывшие на проспект Черняховского госавтоинспекторы обеспечили безопасный проезд транспорта на месте происшествия.

Проводится проверка.

В начале октября в Ушачском районе столкнулись молоковоз и микроавтобус – здесь подробнее.

# Авария в Витебской области # происшествия

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