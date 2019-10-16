В Витебске микроавтобус столкнулся с грузовиком и вылетел на тротуар

Новости Беларуси. В Витебске микроавтобус вылетел на тротуар после столкновения с грузовиком.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, ДТП случилось днем 16 октября. Микроавтобус «Газель» ехал по проспекту Черняховского. Когда транспортное средство поворачивало налево, то ему в левое крыло ударил грузовик Volkswagen, ехавший в попутном направлении по трамвайным путям.