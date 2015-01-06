Житель Бобруйска сообщил медикам, что хочет взорвать гранату в своей квартире

Новости Беларуси. В отношении бобруйчанина уже возбуждено уголовное дело.

Как выяснилось, 46-летний мужчина позвонил на телефон линии «103» и сообщил, что намерен взорвать гранату в своей квартире, расположенной на улице Лынькова.

УВД Могилевского облисполкома:

Саперно-пиротехнической группой в/ч 5527 обнаружена и изъята учебная граната Ф-1. Эвакуация жильцов дома не производилась. Бобруйский межрайонный отдел СК 5 января возбудил уголовное дело по ст. 340 ч. 1 УК (Заведомо ложное сообщение об опасности). Правонарушитель задержан в порядке ст. 108 УПК.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина ранее судим, на данный момент нигде не работает.

Напомним, несколько лет назад история о лжеминировании перепугала всех, без исключения, жителей Молодечно.

Днем 5 сентября злоумышленники разослали в 10 учебных заведений города Молодечно письма с требованием перечислить на конкретный электронный кошелек 10 тысяч долларов. В противном случае учебные заведения будут взорваны.

Сотрудники правоохранительных органов на вызов отреагировали моментально. В считанные минуты учащиеся и преподаватели были эвакуированы. После чего саперы тщательно обследовали школы, но взрывных устройств ни в одной из них не обнаружили (смотрите видео).