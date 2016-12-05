Странная история с укусом скорпиона в Барановичах

Новости Беларуси. Новость, которая шокировала общественность в минувшие выходные. Покупателя одного из магазинов города Барановичи ужалил скорпион. Все произошло в момент, когда мужчина выбирал бананы.



В ряде изданий сообщалось, что

пострадавшего экстренно доставили в реанимационное отделение городской больницы.

На следующий день медики рассказали: состояние мужчины стабилизировалось. Но вот кто его покусал, пока загадка. То, что это был скорпион, врачи сомневаются. Иначе наблюдались бы более серьезные последствия.



«Лежал мужчина с укусом какого-то насекомого. Конкретных данных, что это был скорпион, нет». Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Барановичской городской больнице №2.