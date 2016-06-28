Прямой эфир

Жара, беспечность и алкоголь стали причиной гибели нескольких десятков человек в Беларуси

28 июня 2016 05:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Жара и беспечность стали причиной гибели нескольких десятков человек в Беларуси. В частности, летний зной сыграл злую шутку любителями не столько водных процедур, сколько горячительных напитков. Почти половина из погибших в момент происшествия были пьяны. Вызовы о помощи спасателям поступают десятками.

С приходом дождей и гроз, которые в ближайшие дни прогнозируют синоптики, печальная статистика может пойти на спад. Тем не менее забывать об элементарных правилах предосторожности не стоит. Оранжевый уровень опасности от беспечности не спасет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Агапов, водолаз-спасатель спасательной станции № 1 Бреста:
Были случаи, когда родители были в состоянии, алкогольного опьянения, дети сами по себе. Тоже подходили, вели беседу. Статистика больше идет на уменьшение, но как только жара, праздники, состояние алкогольного опьянения – лезут в воду и, к сожалению, тонут.

# происшествия # Утопления

Другие новости рубрики

Все новости
Мужчина, купавшийся в Березине, погиб при столкновении с гидроциклом: возбуждено уголовное дело
27 июня 2016 09:27

Мужчина, купавшийся в Березине, погиб при столкновении с гидроциклом: возбуждено уголовное дело

«Их обнаружили в яме реки, глубиной около 2,5 метров»: СК о гибели трех подростков в Лельчицком районе
27 июня 2016 08:08

«Их обнаружили в яме реки, глубиной около 2,5 метров»: СК о гибели трех подростков в Лельчицком районе

14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Минском: кадры с места событий
27 июня 2016 06:25

14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Минском: кадры с места событий