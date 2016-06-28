Жара, беспечность и алкоголь стали причиной гибели нескольких десятков человек в Беларуси

Новости Беларуси. Жара и беспечность стали причиной гибели нескольких десятков человек в Беларуси. В частности, летний зной сыграл злую шутку любителями не столько водных процедур, сколько горячительных напитков. Почти половина из погибших в момент происшествия были пьяны. Вызовы о помощи спасателям поступают десятками.

С приходом дождей и гроз, которые в ближайшие дни прогнозируют синоптики, печальная статистика может пойти на спад. Тем не менее забывать об элементарных правилах предосторожности не стоит. Оранжевый уровень опасности от беспечности не спасет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Агапов, водолаз-спасатель спасательной станции № 1 Бреста:

Были случаи, когда родители были в состоянии, алкогольного опьянения, дети сами по себе. Тоже подходили, вели беседу. Статистика больше идет на уменьшение, но как только жара, праздники, состояние алкогольного опьянения – лезут в воду и, к сожалению, тонут.