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Землетрясение в Японии магнитудой выше 7 баллов может произойти снова

23 марта 2011 09:14
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Такой прогноз обнародовало главное метеоуправление страны.

Между тем, Япония еще не смогла оправиться от предыдущего землетрясения, признанного самым страшным в новейшей истории государства. Число погибших в результате стихийного бедствия превысило 9 тысяч человек, почти 14 тысяч пропали без вести. Все эти дни на поврежденной АЭС Фукусима-1 идут работы по восстановлению энергоснабжения и системы охлаждения реакторов.

Власти заверяют, что уровень радиации в прилегающих населенных пунктах невысокий, вместе с тем призывают граждан не употреблять в пищу 11 видов овощей из префектуры Фукусима из-за превышения норм по содержанию в них радиационных веществ. А на одном из водоочистных сооружений Токио обнаружен радиоактивный изотоп йода, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Его концентрация опасна для младенцев.

Япония

Япония

Япония

Япония

Япония

Япония

Япония

Япония

Япония

Япония

Япония

Япония

Япония

Япония

Япония

Япония

# происшествия # Природные катаклизмы # Техногенные катастрофы # Фотофакт

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