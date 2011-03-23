Землетрясение в Японии магнитудой выше 7 баллов может произойти снова

Такой прогноз обнародовало главное метеоуправление страны.

Между тем, Япония еще не смогла оправиться от предыдущего землетрясения, признанного самым страшным в новейшей истории государства. Число погибших в результате стихийного бедствия превысило 9 тысяч человек, почти 14 тысяч пропали без вести. Все эти дни на поврежденной АЭС Фукусима-1 идут работы по восстановлению энергоснабжения и системы охлаждения реакторов.

Власти заверяют, что уровень радиации в прилегающих населенных пунктах невысокий, вместе с тем призывают граждан не употреблять в пищу 11 видов овощей из префектуры Фукусима из-за превышения норм по содержанию в них радиационных веществ. А на одном из водоочистных сооружений Токио обнаружен радиоактивный изотоп йода, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Его концентрация опасна для младенцев.