Землетрясение в России не дошло до Беларуси, а циклон Кристофер с дождями - дошел

Новости Беларуси. Тревога цунами объявлена на Охотоморском побережье Сахалина и Курильских островов из-за сильного землетрясения, которое произошло в пятницу к западу от полуострова Камчатка. Магнитуда составила более восьми.

«Отголоски» землетрясения в Охотском море докатились до Москвы. В российской столице, а также Нижнем Новгороде и ряде городов Европы зафиксированы незначительные толчки.

В результате подземных толчков в Москве жертв и разрушений нет. В многоэтажных домах наблюдались колебания подвешенных предметов. В целях безопасности было эвакуировано более 900 человек. Вот что нам сообщила наша соотечественница, поэтесса Наталья Игнатенко из Москвы.

Наталья Игнатенко:

Люстры качались, как маятники. Сильно дребезжали стеклянные поверхности. В нашем доме по громкой связи объявили, что служба МЧС просит жильцов покинуть дом до выяснения обстоятельств и эвакуировать припаркованные к дому машины.

Подземные колебания зафиксировали сейсмологические станции и в Беларуси, однако толчков не было, так как эпицентр находился достаточно далеко от нашей страны - 8500 км.

Татьяна Аронова, заведующая отделом обработки и анализа данных мониторинга Центра геофизического мониторинга Национальной академии наук Беларуси:

Это землетрясение на территории Беларуси зарегистрировано только сейсмическими станциями, но сотрясения поверхности почвы у нас не происходило, потому что оно удалено от нас на 8500 км.

Ненастная погода ожидается в ближайшие дни в Беларуси. Дожди в страну принес циклон Кристофер с Адриатического моря. Синоптики объявили штормовое предупреждение и оранжевый уровень опасности. На востоке прогремят грозы, усилится ветер, возможен град. Видимость на дорогах значительно ухудшится. При этом температура днем будет весьма контрастной - от 15-ти градусов на западе до 27-ми на востоке. В начале следующей недели Беларусь вновь будет во власти грозового фронта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.