Заведующая одного из общежитий во Фрунзенском районе 7 лет зарабатывала на «мертвых душах»

Новости Беларуси. Преступление по мотивам Гоголя. В штате на должностях технического персонала долгое время числились два сотрудника, которые на самом деле там не работали, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Женщина же исправно получала за них зарплату.
Наталья Оскирко, официальный представитель Фрунзенского РУВД:
Оба гражданина на самом деле ранее работали в данном общежитии. Однако после трудоустройства на другие рабочие места передали свои банковские карточки заведующей, которая их не уволила и ежемесячно обналичивала заработную плату реально не существующих работников.
Длилась эта афера семь лет.
За это время заведующая присвоила более 30 тысяч рублей.