Заведующая одного из общежитий во Фрунзенском районе 7 лет зарабатывала на «мертвых душах»

Женщина же исправно получала за них зарплату.

Новости Беларуси. Преступление по мотивам Гоголя. В штате на должностях технического персонала долгое время числились два сотрудника, которые на самом деле там не работали, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наталья Оскирко, официальный представитель Фрунзенского РУВД:

Оба гражданина на самом деле ранее работали в данном общежитии. Однако после трудоустройства на другие рабочие места передали свои банковские карточки заведующей, которая их не уволила и ежемесячно обналичивала заработную плату реально не существующих работников.

Длилась эта афера семь лет.