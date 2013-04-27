Загорелась сауна напротив ЦУМа: эвакуировали около 30 человек

Новости Беларуси. Пожар в центре Минска. Возгорание произошло в спортивно-оздоровительном центре на проспекте Независимости — в парильном отделении сауны, которое находится на первом этаже комплекса.

Подразделения МЧС незамедлительно прибыли на место происшествия. В результате пожара из здания было эвакуировано 25 посетителей центра.

Сейчас устанавливаются причины ЧП. По словам спасателей, одна из главных версий – неполадки с электрикой. Во время пожара никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Федорцов, оперативный дежурный Центра оперативного управления Минского городского управления МЧС:

По прибытии было плотное задымление, была угроза людям. Незамедлительно были поданы пожарные стволы. Все люди спасены, порядка 30 человек эвакуированы. Пожар ликвидирован. Теперь разбираем строительные конструкции и выпускаем дым.