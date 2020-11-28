Задержаны могилевчане, которые развешивали ростовых кукол с лицами чиновников
Новости Беларуси. За цинично подписанные куклы на путепроводах с лицами чиновников задержана компания могилевчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой перформанс обернулся для них уголовным делом.
Компания познакомилась в дворовом чате и решила изготовить шесть ростовых кукол. Их они разместили на путепроводах, сфотографировали и выложили снимки в сеть.
Дмитрий Игнатович, официальный представитель УВД Могилевского облисполкома:
За хулиганские действия двум мужчинам и двум женщинам в возрасте от 33 до 39 лет грозит уголовная ответственность. На днях их задержали оперативники могилевского уголовного розыска. Предварительно установлено, что могилевчане нашли друг друга с помощью чата, изготовили манекены с циничными надписями и фотографиями должностных лиц, повесили их рядом с бело-красно-белыми флагами на путепроводах, сфотографировали и распространили фото. Следователи дали правовую оценку действиям могилевчан, признали их подозреваемыми по ранее возбужденному уголовному делу за хулиганство и арестовали.
Как выяснилось, акция была не единственной. Ранее они фотографировались в лесу, изображая сотрудников ОМОНа, которые избивают мирных протестующих.