Задержаны могилевчане, которые развешивали ростовых кукол с лицами чиновников

Новости Беларуси. За цинично подписанные куклы на путепроводах с лицами чиновников задержана компания могилевчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой перформанс обернулся для них уголовным делом.

Компания познакомилась в дворовом чате и решила изготовить шесть ростовых кукол. Их они разместили на путепроводах, сфотографировали и выложили снимки в сеть.