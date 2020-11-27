В пожаре на Мозырской погибли два человека

Новости Беларуси. Два человека погибли из-за пожара на улице Мозырской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Трагедия произошла ранним утром в одном из гаражей. Повреждено имущество в помещении и кровля. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем при курении.
Еще одно возгорание произошло днем на улице Голубева.
Пожар на улице Голубева в Минске: возгорание локализовано
Там горела квартира на 9-м этаже многоэтажки. Хозяйка жилья самостоятельно покинула квартиру вместе с тремя детьми. Спасатели эвакуировали из дома еще 20 человек. В результате повреждено имущество, закопчена квартира.