Немецкий суд продлил срок ареста Пучдемона. Когда вынесут вердикт бывшему главе правительства Каталонии?

Новости Испании. Немецкий суд продлил срок ареста бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас решается вопрос об экстрадиции политика в Испанию.

Вероятнее всего, органы правосудия вынесут вердикт до 1 апреля.

Напомним, в Испании Пучдемону предъявлены обвинения в подстрекательстве к мятежу после попыток добиться независимости автономии. Ранее испанские правоохранительные органы направили в Германию ордер на арест политика, где его задержали 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию.