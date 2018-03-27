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Немецкий суд продлил срок ареста Пучдемона. Когда вынесут вердикт бывшему главе правительства Каталонии?

27 марта 2018 08:30
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Новости Испании. Немецкий суд продлил срок ареста бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас решается вопрос об экстрадиции политика в Испанию.

Немецкий суд продлил срок ареста Пучдемона. Когда вынесут вердикт бывшему главе правительства Каталонии?-1

Вероятнее всего, органы правосудия вынесут вердикт до 1 апреля.

Напомним, в Испании Пучдемону предъявлены обвинения в подстрекательстве к мятежу после попыток добиться независимости автономии. Ранее испанские правоохранительные органы направили в Германию ордер на арест политика, где его задержали 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию.

# Фотофакт # Международная политика

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