За сутки в Минской области изъяли свыше 5 тонн поддельного алкоголя и 450 литров самогона

Новости Беларуси. Более 80 фактов незаконного оборота алкоголя выявлено областной милицией только в течение последних суток во время комплексных рейдовых мероприятий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Изъято свыше 5 тонн фальсифицированных алкогольных напитков и 450 литров самогона. Участковые инспекторы работают совместно с представителями лесного хозяйства, сельских исполкомов и сотрудниками МЧС.

Евгений Сачек, официальный представитель УВД Миноблисполкома:

В первую очередь в поле зрения попадают те лица, которые уже ранее привлекались к ответственности по поводу незаконного оборота алкогольных напитков, в том числе и собственного производства.

За вчерашний день была установлена причастность к противоправной деятельности трех таких граждан. Два примера из Молодечненского района, один из Вилейского.