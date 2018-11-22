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За сутки в Минской области изъяли свыше 5 тонн поддельного алкоголя и 450 литров самогона

22 ноября 2018 22:44
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Новости Беларуси. Более 80 фактов незаконного оборота алкоголя выявлено областной милицией только в течение последних суток во время комплексных рейдовых мероприятий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За сутки в Минской области изъяли свыше 5 тонн поддельного алкоголя и 450 литров самогона-1

Изъято свыше 5 тонн фальсифицированных алкогольных напитков и 450 литров самогона. Участковые инспекторы работают совместно с представителями лесного хозяйства, сельских исполкомов и сотрудниками МЧС.

За сутки в Минской области изъяли свыше 5 тонн поддельного алкоголя и 450 литров самогона-4

Евгений Сачек, официальный представитель УВД Миноблисполкома:
В  первую очередь в поле зрения попадают те лица, которые уже ранее привлекались к ответственности по поводу незаконного оборота алкогольных напитков, в том числе и собственного производства.

За вчерашний день была установлена причастность к противоправной деятельности трех таких граждан. Два примера из Молодечненского района, один из Вилейского.

За сутки в Минской области изъяли свыше 5 тонн поддельного алкоголя и 450 литров самогона-7

Работа специальных групп областной милиции организована в круглосуточном режиме. Правоохранители выезжают для проверки поступающей на горячую линию информации о местоположении так называемых «самогонных точек».

# Самогон # происшествия # Евгений Сачек # Фотофакт

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