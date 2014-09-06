За растление девочек 7 и 8 лет сторож из Могилёва сядет в тюрьму на 8,5 лет

Новости Беларуси. В Могилеве 64-летний мужчина совершил сексуальные действия с применением насилия в отношении девочек 7 и 8 лет.

Неизвестный мужчина заставлял малолетних девочек трогать свой половой орган.

Оксана Соленюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области (в интервью «Комсомольской правде»):

Мужчина охранял территорию строящегося здания на улице Пысина в новом могилевском микрорайоне Спутник. Обвиняемый заманил к себе в вагончик-бытовку двух девочек, игравших неподалеку, а затем насильно удерживал их там и принуждал к действиям сексуального характера.

Получив желаемое, могилевчанин отпустил малышек домой, те рассказали о случившемся родителям. Мать одной из пострадавших обратилась в милицию.

На момент прибытия на место следственно-оперативной группы пьяный сторож мирно спал на рабочем месте. Обидчика дети узнали.

За растление малолетних мужчина сядет в тюрьму на 8,5 лет. Суд уже вынес обвинительный приговор.

К слову, максимальный срок, который могут получить преступники за подобные действия, - 15 лет - все зависит от обстоятельств преступления и от того, какой из статей Уголовного кодекса оно будет квалифицировано.

С педофилами в Беларуси борются не только правоохранительные органы, но и обычные граждане, неравнодушные к проблеме. Например, общественное движение «Стоп ублюдки».

Активисты отслеживают подофилов в Интернете, общаются с ними под видом малолетних, а позже приходя на встречу...

Организация уже имеет свои филиалы во всех областных центрах страны. Но своих лиц и имен участники проекта не раскрывают – принцип сыска. Но один из них согласился в виде исключения дать интервью корреспондентам программы «Картина мира» (см.видео).