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За повреждение участков ЖД возбуждено уголовное дело по статье акт терроризма. Комментарий Генпрокуратуры

30 октября 2020 16:25
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Новости Беларуси. 30 октября в Генеральной прокуратуре сообщили, что возбуждено уголовное дело по статьям «Акт терроризма» и «Умышленное приведение в непригодность путей сообщения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет об инцидентах повреждения и умышленного блокирования участков железной дороги.

За повреждение участков ЖД возбуждено уголовное дело по статье акт терроризма. Комментарий Генпрокуратуры-1

Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:
Согласно материалам дела, в целях дестабилизации общественного порядка в стране и во исполнение размещенных в сети Интернет призывов в октябре 2020 года на объектах инфраструктуры Белорусской железной дороги имели место многочисленные факты умышленного приведения в непригодное для эксплуатации состояние средств сигнализации и другого транспортного оборудования, которые обеспечивают безопасность железнодорожного движения. Такие действия заведомо для виновных создали опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений, аварий, крушений, наступления иных тяжких последствий, которые выразились в нарушении стабильной работы железнодорожного транспорта. Для организации расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет.

За повреждение участков ЖД возбуждено уголовное дело по статье акт терроризма. Комментарий Генпрокуратуры-4

Напомним, что по статье «Акт терроризма», согласно закону, наступает наказание до 25 лет лишения свободы, пожизненное заключение либо смертная казнь.

# ЧП # происшествия # Дмитрий Брылев # Фотофакт

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