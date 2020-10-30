За повреждение участков ЖД возбуждено уголовное дело по статье акт терроризма. Комментарий Генпрокуратуры

Новости Беларуси. 30 октября в Генеральной прокуратуре сообщили, что возбуждено уголовное дело по статьям «Акт терроризма» и «Умышленное приведение в непригодность путей сообщения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет об инцидентах повреждения и умышленного блокирования участков железной дороги.

Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:

Согласно материалам дела, в целях дестабилизации общественного порядка в стране и во исполнение размещенных в сети Интернет призывов в октябре 2020 года на объектах инфраструктуры Белорусской железной дороги имели место многочисленные факты умышленного приведения в непригодное для эксплуатации состояние средств сигнализации и другого транспортного оборудования, которые обеспечивают безопасность железнодорожного движения. Такие действия заведомо для виновных создали опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений, аварий, крушений, наступления иных тяжких последствий, которые выразились в нарушении стабильной работы железнодорожного транспорта. Для организации расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет.